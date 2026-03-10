Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (10 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (10 Mart 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 10 Mart itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam yansıdı. Benzine yaklaşık 43 kuruş, motorine 58 kuruş artış yapılırken, toplam zam beklentisinin büyük bölümü eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV’den karşılandı. 10 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
10 Mart 2026 gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında artış pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 43 kuruş, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 58 kuruş zam yapıldı.
Söz konusu artışın, beklenen toplam zammın yalnızca bir bölümünü oluşturduğu belirtildi. Benzin için yaklaşık 1,54 TL, motorin için ise 2,14 TL civarında hesaplanan fiyat artışının yaklaşık yüzde 25’i pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 60.32 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 60.16 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 61.28 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 61.56 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL