G-7’den petrol rezervi mesajı: Hazırız ama o noktaya gelmedik

G-7 ülkelerinin maliye bakanları, küresel enerji arzını desteklemek amacıyla stratejik petrol rezervlerinin devreye sokulması da dahil olmak üzere gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, enerji piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Enerji piyasalarındaki durumu ve gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve gerektiğinde bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacak ve G-7 içinde ve uluslararası ortaklarla koordinasyon sağlayacağız. Stokların serbest bırakılması gibi küresel enerji arzını desteklemek de dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaya hazırız.”

Orta Doğu’daki gelişmeler masaya yatırıldı

G-7 maliye bakanları pazartesi günü çevrim içi bir toplantı gerçekleştirerek Orta Doğu’daki çatışmaların bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini, küresel ekonomik görünümü ve finansal piyasalar üzerindeki olası sonuçlarını ele aldı. Toplantıda ayrıca uluslararası ticaret yollarının güvenliği de gündeme geldi.

G-7 dönem başkanlığını üstlenen Fransa’nın Maliye Bakanı Roland Lescure, stratejik rezervlerin piyasaya sürülmesi konusunda henüz böyle bir aşamaya gelinmediğini ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile birlikte gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Lescure ayrıca “ABD veya Avrupa’da petrol veya gaz tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığını” ifade etti. IEA Başkanı Fatih Birol ise görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin petrol piyasaları açısından “önemli ve artan” riskler yarattığını söyledi.

Enerji bakanları da toplantı yapacak

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama’nın verdiği bilgiye göre, G-7 enerji bakanları maliye bakanlarının toplantısının ardından bugün çevrim içi olarak bir araya gelerek enerji arzına ilişkin kaygılara nasıl yanıt verileceğini değerlendirecek.

Katayama, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılmasının ardından Japonya’nın enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik ek tedbirlerin gerekip gerekmediğini halen incelediğini belirtti.

Bakan ayrıca G-7 ülkelerinin petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı koordineli bir şekilde hareket ettiğini ve verilen mesajların ham petrol fiyatlarının gerilemesine katkı sağladığını ifade etti.

Bloomberg’in aktardığına göre Hindistan ise ticari stokların yeterli seviyede bulunması ve alternatif tedarik kaynaklarının devreye girmesi nedeniyle stratejik petrol rezervlerinden ham petrol salmayı planlamıyor. Yetkili kaynaklar, Güney Asya ülkesinin rafinerilerin yakıt ihracatını sınırlama gibi bir hazırlığı da olmadığını ve ek stok oluşturma ihtiyacı görmediğini belirtti.