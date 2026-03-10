Trump'ın mesajı sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı kapatırken, bu hamle küresel enerji piyasalarını da alt üst etti. Petrol fiyatları 2022'deki zirveyi aşarak 100 doların üzerine çıkarken ülkeler akaryakıt ve enerji fiyatlarında güncellemere gitti.

Petrol fiyatlarında sert fren

Avrupa kritik rezervlerin kullanıma açılmasını konuşurken, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona ereceğini söylemesi fiyatları frenledi. Trump'ın açıklamalarının ardından dün 86 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları bugün ise 90 dolar civarında seyrediyor. Brent petrol ve ABD ham petrolü yüzde 10'dan fazla düşerken petrol piyasasında oynaklık arttı.

Trump konuşmasında petrol yaptırımlarını esnetebileceğini, ABD donanmasının tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken yardım sağlayabileceğini söylese de analistlere göre bu mesaj boğazda trafiğin hemen normale döneceğine dair yeterli güven vermedi ve son gelişmeler yatırımcılar arasında panik satışlarını tetikledi.

Kritik petrol rezervlerinin devreye gireceği beklentisi

Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle üretimi kısmak zorunda kalınca petrol fiyatları varil başına 120 dolara kadar yükselmişti. Ancak büyük ekonomilerin kritik petrol rezervlerini devreye alabileceği beklentisi de fiyatların gerilemesine yol açtı.

Yatırımcılar, enerji piyasalarındaki dalgalanmalara temkinli yaklaşırken son açıklamalar Beyaz Saray'ın savaşı sona erdirmeye yönelik bir sürece girebileceğine işaret etti.