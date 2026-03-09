TOKİ’nin 100 bin konutluk İstanbul projesinde kura süreci başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura sürecinde sona yaklaşıldı. Ankara, İzmir ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler İstanbul’daki 100 bin konut için yapılacak çekilişlere çevrildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye genelinde büyük bölümde hak sahipleri belirlenirken İstanbul için kura takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Kura çekimlerinin Mart ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.

80 ilde kuralar tamamlanıyor

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişlerle birlikte 79 ilde toplam 403 bin 632 konut için kura süreci tamamlandı. Bugün Muğla’da yapılacak 6 bin 417 konutluk kura çekimiyle birlikte 80 ilde hak sahipleri belirlenmiş olacak.

Bu sürecin ardından TOKİ kura maratonunun en büyük aşaması olan İstanbul etabına geçilecek.

Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak

İstanbul’da 100 bin konut için gerçekleştirilecek kura çekimlerinin noter huzurunda yapılması ve canlı yayınla kamuoyuna duyurulması planlanıyor. İlçelere göre ayrı ayrı yapılacak çekilişlerle hak sahipleri belirlenecek.