İran Savaşı otomotiv tedarik zincirini sarsıyor

Küresel otomotiv sektörü yeni bir tedarik zinciri riskiyle karşı karşıya. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve giderek genişleyen savaş, özellikle Orta Doğu üzerinden geçen ticaret yollarını tehdit ediyor.

Uzmanlara göre otomobil üreticileri için en büyük risk, enerji fiyatlarının yükselmesi ve Hürmüz Boğazı gibi kritik deniz rotalarının kesintiye uğraması. Bu gelişmeler, araç üretim maliyetlerinden sevkiyat sürelerine kadar birçok alanı etkileyebilir.

Sevkiyatlar risk altında

Orta Doğu, özellikle Asyalı otomobil üreticileri için büyük bir pazar. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’de üretilen milyonlarca araç her yıl bu bölgeye ihraç ediliyor. Ancak savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların ciddi şekilde yavaşladığı bildiriliyor. Bu durum otomobil üreticilerinin araçlarını bölgeye ulaştırmasını zorlaştırıyor.

Örneğin Çinli otomobil üreticileri 2025 yılında yurt dışına sattıkları 8,3 milyon aracın yaklaşık 1,39 milyonunu Orta Doğu’ya gönderdi. Aynı şekilde Hindistan’ın otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 25’i bu bölgeye yapılıyor. Japon ve Güney Koreli üreticiler de benzer şekilde Orta Doğu pazarına önemli ölçüde bağımlı durumda.

Enerji maliyetleri sektörü vurabilir

Savaşın en önemli ekonomik etkilerinden biri de enerji fiyatlarının yükselmesi. Orta Doğu’daki gerilim petrol ve gaz fiyatlarını artırırken bu durum otomotiv üretim maliyetlerini de yukarı çekiyor. Artan enerji maliyetleri hem üretim hem de lojistik giderlerini yükselterek otomobil şirketlerinin kâr marjlarını baskı altına alabilir.

Ayrıca otomobil üretimi yalnızca enerjiye değil, çok sayıda uluslararası tedarik zincirine bağlı. Çipler, metal hammaddeler ve özel parçalar dünyanın farklı bölgelerinden geliyor. Bu nedenle küresel ticaret rotalarında yaşanacak herhangi bir aksama otomotiv üretimini doğrudan etkileyebilir.

Tedarik zinciri zaten kırılgandı

Uzmanlara göre otomotiv sektörü son yıllarda pandemi, ticaret savaşları ve çip krizleri nedeniyle zaten büyük tedarik sorunları yaşamıştı. İran savaşı bu kırılgan yapıya yeni bir risk katmanı ekliyor. İran’ın ticari gemilere saldırı tehdidi ve deniz trafiğindeki aksaklıklar, küresel lojistik ağlarını daha da zorlayabilir.

Ekonomistler, savaşın uzun sürmesi halinde otomobil üretiminde gecikmeler, sevkiyat sorunları ve fiyat artışlarının görülebileceğini belirtiyor.

Küresel otomotiv için yeni kriz mi geliyor?

Otomotiv sektörü küresel ekonominin en büyük üretim ağlarından biri olarak biliniyor. Ancak Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasalarını ve ticaret yollarını etkilemeye devam etmesi durumunda sektör yeni bir tedarik zinciri kriziyle karşı karşıya kalabilir.