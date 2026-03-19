Son dakika: Altın ve gümüşte sert düşüş
ABD/İsrail-İran savaşı ve artan enflasyon endişeleri, altın ve gümüşte sert düşüşe yol açtı. Değerli metallerde satış dalgası hızlandı. Altın yaklaşık yüzde 2, gümüş ise yüzde 5,5 oranında değer kaybetti.
Saat 11.56 itibarıyla spot altın, ons başına yüzde 2,3 düşüşle 4.707,20 dolara geriledi. Yakın vadeli altın vadeli işlemleri ise yüzde 4 düşüşle 4.702,40 dolar seviyesine indi.
Gümüş tarafında ise kayıplar daha sert oldu. Spot gümüş yüzde 5,4 düşüşle ons başına 71,27 dolara gerilerken, gümüş vadeli işlemleri yüzde 8,7 değer kaybederek 70,86 doları gördü.