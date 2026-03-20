Donanma için gemi inşa ediyordu, iflasın eşiğine geldi

Dünya genelinde artan savaşlar ve yükselen savunma harcamaları, askeri tedarikçilerin gelirlerini rekor seviyelere taşıdı. Ancak bu büyüme tüm şirketler için geçerli olmadı. ABD merkezli askeri gemi üreticisi Swiftships, beklenmedik bir şekilde iflas korumasına başvurarak dikkatleri üzerine çekti.

Küresel silah gelirleri rekor kırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında küresel silah gelirleri Ukrayna ve Gazze savaşlarının etkisiyle önemli ölçüde arttı.

Dünyanın en büyük beş savunma şirketi, 2018’den bu yana ilk kez aynı anda gelir artışı kaydetti. Artan jeopolitik gerilimler ve yükselen askeri harcamalar, sektörde güçlü bir talep oluşturdu.

ABD savunma harcamaları zirvede

ABD’nin askeri harcamaları 2024’te yüzde 5,7 artarak 997 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, NATO harcamalarının yüzde 66’sını ve küresel askeri harcamaların yüzde 37’sini oluşturdu.

Bu bütçenin önemli bir kısmı, ABD’nin Rusya ve Çin karşısındaki stratejik üstünlüğünü korumak amacıyla askeri modernizasyon ve nükleer kapasiteye ayrıldı.

18 milyon dolarlık sözleşme iptal oldu

Tüm bu güçlü talep ortamına rağmen, Louisiana merkezli gemi üreticisi Swiftships mali sıkıntıya girdi. Şirket, 18 Mart 2026 tarihinde ABD Louisiana Batı Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Şirketin varlık ve yükümlülüklerinin 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Swiftships’in finansal zorluk yaşamasında en önemli etkenlerden biri, ABD Donanması ile yaptığı 18 milyon dolarlık sözleşmenin iptal edilmesi oldu.

Donanma, yıllardır süren teknik sorunlar ve anlaşmazlıklar nedeniyle projeyi durdurarak sözleşmeyi sonlandırdı.