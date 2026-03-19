Bir havayolu daha iflasın eşiğinde: Tüm uçuşlar durdurulabilir

Dünya genelinde artan maliyetler ve azalan talep, havacılık sektöründe yeni iflas dalgasını tetikliyor. Son olarak Fransız denizaşırı bölgesi Yeni Kaledonya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Air Calédonie, ciddi finansal sorunlar nedeniyle iflas başvurusu hazırlığına girdi. Şirketin uçuşlarını tamamen durdurabileceği belirtilirken, yüzlerce çalışanın işini kaybetme riski bulunuyor.

Nakit krizi kapıda

Şirket yönetimi, mevcut finansal durumun sürdürülemez hale geldiğini açıkladı. Yetkililer, nakit rezervlerinin Nisan 2026’ya kadar tükenebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu gelişme, havayolunun faaliyetlerini tamamen durdurma ihtimalini güçlendirdi.

Çalışanların yarısı izne çıkarıldı

Air Calédonie, kriz kapsamında yaklaşık 220 çalışanın yarısını zorunlu izne çıkardı. Bu adım, maliyetleri azaltma çabasının bir parçası olarak görülürken, şirketin içinde bulunduğu durumun ciddiyetini de gözler önüne serdi.

Son dönemde birçok küçük ve orta ölçekli havayolu benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren bazı şirketler ya iflas korumasına başvurdu ya da tamamen operasyonlarını durdurdu. Artan yakıt maliyetleri, rekabet ve finansman zorlukları sektör üzerindeki baskıyı artırıyor.