Petrolde savaş senaryosu: Suudi Arabistanlı yetkililer ulaşacağı fiyatı açıkladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel enerji piyasalarına etkisi büyüyor. Arzda yaşanabilecek kesintilerin Nisan ayının ötesine taşması halinde petrol fiyatlarında sert bir yükseliş ihtimali gündeme geldi.

"Petrol 180 doları geçebilir"

Wall Street Journal’ın Perşembe günü Suudi Arabistanlı petrol yetkililerine dayandırdığı habere göre, olası arz daralmasının devam etmesi durumunda petrol fiyatları varil başına 180 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

Söz konusu değerlendirme, İran ve Orta Doğu’daki enerji altyapılarını hedef alan saldırıların ardından geldi. Bölgedeki gerilimin artması, çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişelerini güçlendirdi. İsrail’in Güney Pars sahasına düzenlediği saldırılar, İran’ın sert karşılık vermesine neden oldu. Güney Pars, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor.

İran'ın Hürmüz hamlesi piyasaları alt üst etti

İran’ın misilleme hamlelerinde ise Orta Doğu’daki petrol tesisleri ön plana çıktı. Çatışmalar sırasında Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde kapalı tutarak enerji arzını doğrudan etkiledi. Bu gelişme, küresel petrol ve gaz fiyatlarında hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi.

Artan fiyatlar, petrol üreticisi ülkelerin gelirlerini yükseltirken, aynı zamanda talep tarafında baskı oluşturuyor. Uzmanlar, fiyatların aşırı yükselmesi durumunda uluslararası alıcılar için maliyetlerin sürdürülemez hale gelebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 119 dolar seviyesine kadar tırmandı.