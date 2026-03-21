ABD'den petrol hamlesi: Artan fiyatlara karşı İran muafiyeti geldi

İran merkezli çatışmalar 21. gününe girerken karşılıklı saldırılar sürüyor. Savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 60 artan Brent petrolün varil fiyatının 110 doların üzerine çıkması ise küresel piyasalarda endişeyi artırdı. Bu gelişmelerin ardından ABD’den dikkat çeken bir enerji hamlesi geldi.

ABD’den İran petrolüne geçici muafiyet

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin enerji arzındaki sıkışmayı azaltmak amacıyla İran petrolüne yönelik yeni bir adım attığını duyurdu. Buna göre, deniz yoluyla taşınan İran petrolü için uygulanan yaptırımlara 30 günlük muafiyet uygulanacak.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan lisans kapsamında, halihazırda tankerlere yüklenmiş İran petrolünün satışı ve taşınmasına 19 Nisan’a kadar izin verildi.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mevcut arzı geçici olarak dünya piyasalarına açarak ABD, küresel piyasalara hızlı şekilde yaklaşık 140 milyon varil petrol sunacak, böylece toplam enerji arzını artırarak İran kaynaklı geçici arz baskılarını hafifletecek” dedi.

“Operation Epic Fury” vurgusu

ABD’li Bakan açıklamasında ayrıca, “Esasen Tahran’a karşı İran petrolünü kullanarak fiyatları düşük tutacağız ve ‘Operation Epic Fury’ operasyonunu sürdürürken bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bessent daha önce yaptığı değerlendirmede ise, “İran petrolünün fiyatı piyasa seviyelerine çıkar ve böylece Çin dışındaki ülkelerce satın alınır” demişti.

Bu gelişmeyle birlikte ABD’nin son iki hafta içinde yaptırımları üçüncü kez geçici olarak esnettiği dikkat çekti. Trump yönetimi, benzer bir uygulamayı geçtiğimiz günlerde Rus petrolü için de devreye almıştı.

Hürmüz Boğazı için diplomasi trafiği

Öte yandan İran yönetimi, Japonya bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verebileceğini açıkladı. Açıklama, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den geldi. Arakçi, Tokyo ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Avrupa’dan şartlı güvenlik desteği

Belçika hükümeti ise Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanmasına yönelik olası bir misyona katılım için şart öne sürdü. Belçika’nın, ancak kalıcı bir ateşkes sağlanması ve uluslararası çerçevesi net bir operasyon oluşturulması durumunda katkı sunabileceği bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga’nın aktardığına göre, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere ile birlikte yürütülen değerlendirmelerde bu şartlar öne çıktı. Nihai kararın ise söz konusu koşulların oluşmasının ardından verileceği ifade edildi.