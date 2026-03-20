Altın toparlanıyor, gümüş çakılıyor... Analistler uyardı: Yeni ralli kapıda

Altın fiyatları toparlanma sinyalleri verirken gümüş fiyatları ise bir önceki seansta her iki metalin de yoğun satış baskısına maruz kalmasının ardından sert düştü.

Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 4 bin 662,51 dolara yükselirken altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,2 artışla 4 bin 662,10 dolardan kapattı. Spot gümüş ise yüzde 1,7 düşüşle ons başına 71,62 dolara kadar geriledi. Gümüş vadeli işlemleri ise yaklaşık yüzde 0,8 artış gösterdi.

Haftalık kayıp yüzde 10'u aşabilir

Altın ve gümüş haftayı kayıplarla kapatmaya hazırlanırken, altında haftalık kaybın yaklaşık yüzde 9 gümüşte ise yüzde 10′dan fazla gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaşın ardından petrol piyasasındaki dalgalanmalar küresel yatırımcıları tedirgin etti. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken değerli metaller, artan endişelerle günün erken saatlerinde daha büyük kayıplar yaşadıktan sonra yaklaşık yüzde 3 oranında geriledi.

Spekülatif işlemler tersine döndü

SP Angel'da metal ve madencilik hisse senedi analisti Arthur Parish, altındaki oynaklığın savaşın başındaki sert yükselişin hemen ardından geldiğine dikkat çekerek, "Bu durum neredeyse tamamen tersine döndü ve aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Bunun büyük kısmı, ivme kazanma amaçlı işlemlerin tersine dönmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Altın ve gümüş geçtiğimiz yıl yüzde 66 ve yüzde 135'lik rekor yükselişler yaşasa da, 2026 yılında daha dalgalı bir seyir izledi. Gümüş rekor seviyelerin ardından 31 Ocak'ta 1980′lerden bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

Yeni rekor serisi geliyor

Parish, 2025′teki altın yükselişi sırasında piyasaya giren geçici yatırımcıların şu an çıkmaya başladığını, bunun da altının daha güçlü bir sonraki yükselişine alan açtığını belirterek şunları söyledi:

"Bu para uzun vadeli altın pozisyonuna bağlı değil. Ukrayna-Rusya savaşı ve Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana, merkez bankalarının altın biriktirdi. Bu çok yıllık altın yükselişinin ilk aşamasını da onlar tetikledi. Ardından turistler ve bireysel yatırımcılar bu ivmeden yararlanmak için piyasaya girdi. Şimdi piyasadan ayrılıyorlar ki bu da altının bir sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için gerekliydi."

BRI Wealth Management’ın yatırım bölümü başkanı Toni Meadows da, altın ve gümüşün piyasadaki günlük dalgalanmalara karşı anlık bir 'korunma aracı' olmadığını, uzun vadeli risklere karşı pozisyon almak için kullanıldığını hatırlattı.