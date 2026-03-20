Mazota zam geldi mi? Benzin fiyatları arttı mı? Akaryakıtta son durum nedir?

Yılbaşından bu yana Brent petrole yüzde yüz zam geldi. Dün Brent petrol 120 dolara kadar dayandı. Bugün fiyat 107 dolardan işlem görürken her gün artan fiyatlar nedeniyle mazota ve benzine de zam geliyor. Vatandaşlar son fiyatları araştırıyor.

Mazota zam geldi mi?

Motorine gece yarısı 5 lira 37 kuruş zam geldi. Yarın için herhangi bir artış beklenmezken son zamla birlikte mazot fiyatları 72 liraya kadar çıktı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL