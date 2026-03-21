Mazot fiyatı arttı mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları son durum nedir?
Brent petrol fiyatı aşırı oynak bir görünüm sergiliyor fakat yön yukarı şekilde ilerliyor. Cuma günü Brent petrol 112,64 dolardan kapatırken akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşların sıkça başvurduğu soru ise "Mazot fiyatı arttı mı, benzine zam geldi mi" oluyor.
ABD/İsrail-İran savaşında 22. gün geride kaldı. Savaş petrol fiyatlarını yukarı çekerken Brent petrol dün yüzde 4 üzerinde arttı. Bu artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Peki, mazota ve benzine yeni zam geldi mi?
Akaryakıta zam geldi mi?
Akaryakıt fiyatlarına bugün itibarıyla zam gelmedi. Fakat sektör temsilcileri salı günü yüklü bir zam bekliyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.00 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL