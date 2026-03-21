200 yıllık geçmişe sahip kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip ABD merkezli kitap dağıtım devi Baker & Taylor, finansal krizden çıkamayarak iflas başvurusunda bulundu. Şirketin yaptığı başvuru, sektörde sürpriz olarak değerlendirilse de uzun süredir yaşanan sorunların kaçınılmaz sonucu olarak görülüyor.

Sektörün görünmeyen devi

1828 yılında kurulan Baker & Taylor, uzun yıllar boyunca ABD’deki en büyük kitap toptancılarından biri olarak faaliyet gösterdi. Şirket, binlerce kütüphane, okul ve kuruma kitap ve medya içerikleri sağlayarak sektörün arka plandaki devi olarak biliniyordu.

Ancak dijitalleşmeye rağmen basılı kitaplara olan talep devam etse de bu durum şirketin finansal sorunlarını çözmeye yetmedi.

Krizler üst üste geldi

Baker & Taylor’ın çöküşü tek bir nedene değil, bir dizi olumsuz gelişmeye dayanıyor:

- COVID-19 pandemisi sonrası talep daralması

- 2022’de yaşanan büyük siber saldırılar

- Artan maliyetler ve operasyonel verimsizlik

- Yayınevlerinden aldığı kitapları, Walmart, Target, Amazon gibi dev mağazalara ulaştıran ReaderLink'e yapılan anlaşmanın başarısız olması

Bu süreç, şirketin nakit akışını ciddi şekilde bozarak toparlanma ihtimalini zayıflattı.

Mahkeme belgelerine göre şirketin; varlıkları 1 milyon-10 milyon dolar, borçları 100 milyon-500 milyon dolar, alacaklı sayısı: 1000-5000. En büyük alacaklılar arasında büyük yayınevleri bulunuyor.

Kütüphaneler alternatif arıyor

Baker & Taylor’ın iflası, en çok kütüphaneleri etkiledi. ABD genelinde binlerce kütüphane yeni tedarikçilerle çalışmaya yönelirken, sektörün en büyük rakiplerinden biri olan Ingram Content Group öne çıkıyor.