Dubai'de gayrimenkul satışlarına savaş darbesi! Peki fiyatlar ne durumda?

ABD ve İsrail’in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, Körfez ülkelerinde enerji üretimi, ticaret yolları, lojistik, finans ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde ciddi ekonomik yavaşlamaya yol açtı. Dubai gayrimenkul sektörü de Orta Doğu'daki krizden olumsuz etkilendi. Son yıllarda yalnızca turizm değil, gayrimenkul yatırımları açısından da uluslararası ilginin odağı haline gelen Dubai, Türk yatırımcıların yanı sıra farklı ülkelerden alıcılar için sağladığı avantajlar nedeniyle konut yatırımında öne çıkmaya başlamıştı.

Konut satışında sert düşüş

DXB Interact verilerine göre, Dubai'de 16 Şubat-1 Mart döneminde 8 bin 199 olan konut satış adedi savaşın ardından yüzde 25 düşüşle 6 bin 129'a geriledi. Bu dönemde konut satışlarında oluşan işlem hacmi de yüzde 25,7 azalarak 7,55 milyar dolardan 5,61 milyar dolara indi.

Dubai Financial Market (DFM) bünyesinde yer alan ve borsada işlem gören gayrimenkul şirketlerinin hisselerini takip eden Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'ndeki (Dubai Financial Market Real Estate Index) son bir aylık düşüş de yüzde 25'i aştı.

Uluslararası yatırımlar da azalabilir

Halihazırda işlem sayısında yaşanan düşüşün henüz fiyatlara yansımadığını belirten uzmanlar, savaşın uzaması halinde böyle bir riskin de yaşanabileceğini ve Dubai'ye yönelik uluslararası yatırımın azalabileceğini belirtti.

Satışlar gerilese de fiyatlar düşmedi

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Dubai borsasının gayrimenkul endeksinde yüzde 30'a varan düşüşler görüldüğünü ancak bunun fiyatların gerilediği anlamına gelmediğini, bu durumun işlem hacmini azalttığını söyledi.

Bu gelişmelerin "bir krizden ziyade ihtiyatlı bir bekleme sürecine" işaret ettiğini dile getiren Tekçe, 2-8 Mart haftasında konut satışları sayısındaki gerileme yüzde 44,5'e ulaşsa da fiyatlarda düşüş yaşanmadığını bildirdi.

Savaş kısa sürerse üreticilerin indirim ve kampanyalarla piyasanın tekrar canlanacağını tahmin eden Tekçe, "Şu an herkes 'bekle gör' politikasını yürütüyor ancak savaş 3-6 aydan uzun sürerse, bu durum emirlikler için büyük kayıp olacaktır ve telafisi uzun yıllar sürer" diye konuştu.