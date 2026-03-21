Motorinde rekor artışlar kapıda: Gün verildi, yeni tarife belli oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin karşı hamlesiyle Orta Doğu’da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda belirsizliği artıran gelişmeler, petrol fiyatlarını yukarı taşırken bu durum akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar sınırına dayanmasıyla yeni bir zam beklentisi oluştu.

Eşel mobil sisteminde sona gelindi

Petrol piyasasındaki oynaklık nedeniyle tüketiciyi korumak ve enflasyonla mücadeleyi desteklemek amacıyla eşel mobil sistemi uygulanıyordu. Bu sistemde artışların yüzde 75’i ÖTV’den karşılanırken, kalan yüzde 25’lik kısmı pompaya yansıtılıyordu. Ancak motorin tarafında ÖTV sınırına ulaşıldı.

ÖTV limitinin dolmasıyla birlikte motorine dün rekor düzeyde bir zam geldi. 5 lira 76 kuruşluk artışın yalnızca 58 kuruşu vergi üzerinden karşılanırken, 5 lira 18 kuruşluk kısmı doğrudan fiyatlara yansıdı. Böylece tek seferde yapılan en yüksek akaryakıt zammı kayıtlara geçti.

Yeni zam kapıda

Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi nedeniyle yeni bir artış daha kapıda. Sektör kaynaklarına göre salı günü motorinin litre fiyatında yaklaşık 6 liralık bir zam bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde yeni bir rekor daha kırılmış olacak.

Fiyatlar 80 liraya dayanacak

Zam sonrası motorin fiyatının batı illerinde 77-78 lira bandına, doğu illerinde ise 80 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu gelişmeyle birlikte motorin ile benzin arasındaki fiyat farkının da 15 liraya kadar çıkacağı belirtiliyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL