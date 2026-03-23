Asya borsalarında sert düşüş: Savaş gerilimi piyasaları sarstı

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününe sert kayıplarla başladı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının genişleyebileceği endişesi yatırımcıları tedirgin ederken, riskli varlıklardan çıkış hızlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a verdiği ültimatom, piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Petrol yükseldi, enflasyon korkusu arttı

Artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu durum küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi. Yatırımcılar, merkez bankalarının daha sıkı para politikalarına yönelebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı. Asya işlemlerinde petrol fiyatları yükseliş eğilimini sürdürdü.

Japonya ve Güney Kore en sert düşenler oldu

Bölgede en dikkat çekici kayıplar Japonya ve Güney Kore’de görüldü.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 ila 3,5 arasında geriledi.

TOPIX endeksi de benzer şekilde düşüş kaydetti.

Güney Kore’de KOSPI endeksi yüzde 5’e yaklaşan kayıpla öne çıktı.

Güney Kore’de ayrıca merkez bankasının daha agresif faiz adımları atabileceği beklentisi satışları derinleştirdi. Ekonomist Shin Hyun-song’un merkez bankası başkanlığına aday gösterilmesi, piyasada “şahin politika” beklentilerini güçlendirdi.

ING analistleri de bu gelişmeyi “sert bir atama” olarak değerlendirirken, yıl içinde faiz artırımı ihtimalinin yükseldiğine dikkat çekti.

Asya genelinde satış dalgası yayıldı

Sadece Japonya ve Güney Kore değil, bölge genelinde satışlar etkili oldu:

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3,1 düştü

Çin CSI 300 ve Şanghay Bileşik endeksleri yaklaşık yüzde 2 geriledi

Avustralya ASX 200 yüzde 0,7 düştü

Singapur Straits Times yüzde 1,8 kayıp yaşadı

Hindistan Nifty 50 vadeli işlemleri yüzde 0,3 geriledi

Enerji arzına bağımlı ekonomilerin, özellikle Hindistan ile birlikte daha kırılgan olduğu değerlendirmeleri öne çıktı.

Wall Street zayıf sinyal verdi

Asya piyasaları, ABD borsalarından gelen olumsuz sinyallerin de etkisi altında kaldı. Wall Street endeksleri üst üste dördüncü haftayı kayıpla kapatırken, S&P 500 vadeli işlemleri de sabah saatlerinde yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Hürmüz Boğazı gerilimi tırmandırıyor

Gerilimin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar piyasalarda endişeyi artırdı. ABD yönetimi İran’a boğazı yeniden açması için 48 saat süre verirken, aksi durumda kritik enerji altyapısının hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İran ise buna karşılık olarak bölgedeki enerji ve su altyapılarını hedef alabileceğini ve Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatabileceğini açıkladı.

Çatışmada belirsizlik sürüyor

Dördüncü haftasına giren çatışmada tansiyonu düşürecek herhangi bir işaret görülmezken, İran ve İsrail arasında saldırıların sürdüğüne yönelik haber akışı devam ediyor. Bu tablo, küresel piyasalarda belirsizliğin ve satış baskısının kısa vadede sürebileceğine işaret ediyor.