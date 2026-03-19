ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında kaldı

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin öncü göstergelerden biri olan işsizlik maaşı başvuruları, mart ayının ortasında beklentilerin altında gerçekleşti. Açıklanan veriler, istihdam piyasasında görece güçlü görünümün sürdüğüne işaret etti.

Başvurular beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilere göre, 14 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 8 bin azalarak 205 bine geriledi. Piyasalarda bu verinin 215 bin seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

Önceki haftaya ilişkin başvuru verisi ise 213 bin olarak korunurken, son açıklanan rakamlar beklentilerin altında kalarak dikkat çekti.

Dört haftalık ortalamada sınırlı gerileme

Dalgalanmaları daha net görmek açısından takip edilen dört haftalık ortalama başvuru sayısı da aynı dönemde 750 kişi azalarak 210 bin 750'ye düştü. Bu gerileme, işten çıkarmaların sınırlı seyrettiğine işaret etti.

Devam eden başvurular arttı

Öte yandan, işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 7 Mart ile biten haftada 10 bin kişi artarak 1 milyon 857 bine yükseldi.