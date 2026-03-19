12 ülkeden İran’a ortak kınama: Saldırılar derhal durdurulmalı

Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları, İran’ın bölgedeki saldırılarına karşı Riyad’da ortak tutum aldı. Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen istişari toplantının ardından yayımlanan bildiride, İran’ın saldırıları kapsamlı şekilde ele alındı ve güçlü mesajlar verildi.

12 ülke Riyad’da toplandı

Bildiride, söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının 18 Mart 2026’da Riyad’da bir araya gelerek İran’ın saldırılarını değerlendirdiği belirtildi. Toplantının, bölgedeki artan gerilime karşı ortak bir tutum geliştirme amacı taşıdığı ifade edildi.

“Sivil altyapı hedef alındı”

Bakanlar, İran’ın Körfez ülkeleri, Ürdün, Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik saldırılarını ele alarak, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların doğrudan sivil alanları hedef aldığına dikkat çekti. Petrol tesisleri, tuzdan arındırma tesisleri, havalimanları, konutlar ve diplomatik misyonların hedef alınmasının açık şekilde kınandığı bildiride, bu saldırıların kasıtlı olduğu ve hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağı vurgulandı. Ayrıca devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkına sahip olduğu ifade edildi.

İran’a “derhal durdur” çağrısı

Ortak açıklamada, İran’a saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapıldı. Bakanlar, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine saygının, gerilimin düşürülmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından temel şart olduğuna işaret etti. İran ile ilişkilerin geleceğinin ise egemenliğe saygı, iç işlerine karışmama ve askeri kapasitenin bölge ülkelerini tehdit edecek şekilde kullanılmaması gibi ilkelere bağlı olacağı vurgulandı.

Milisleri destekleme sona ermeli

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2817 (2026) sayılı kararına özel vurgu yapıldı. Bu kapsamda İran’ın saldırıları durdurmasının yanı sıra, komşu ülkelere yönelik tehdit ve provokatif eylemlerden vazgeçmesi istendi. Ayrıca İran’ın bölgedeki bağlantılı milisleri destekleme, finanse etme ve silahlandırma faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiği ifade edildi.

Hürmüz ve Bab el-Mendeb uyarısı

Bakanlar, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda uluslararası deniz trafiğini engelleyebilecek adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Bab el-Mendeb’de deniz güvenliğini tehlikeye atacak girişimlerden uzak durulması çağrısı yapılarak, küresel ticaret açısından kritik bu hatlarda istikrarın korunmasının önemi hatırlatıldı.

Lübnan’a destek, İsrail’e kınama

Ortak açıklamada Lübnan’ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne destek yinelendi. Lübnan’da devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi ve silahların devlet tekelinde olması yönündeki hükümet kararına destek verildi. Öte yandan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırgan tutumu ve bölgedeki yayılmacı politikaları da kınandı.

“Koordinasyon sürecek”

Bakanlar, bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini ve istişare ile koordinasyonu sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada, ortak tutumların güçlendirilmesi ve ülkelerin güvenlik, istikrar ve egemenliklerini korumak amacıyla gerekli meşru tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların süreceği ifade edildi.