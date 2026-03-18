İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsmail Hatip öldürüldü

Orta Doğu'da devam eden savaş Körfez'e kadar uzanırken İsrail, ABD ile ortaklaşa düzenlediği saldırılarda İran'ın üst düzey isimlerini hedef almaya devam ediyor.

Dün İran'ın gölge lideri olarak anılan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü açıklayan İsrail Savunma Bakanı Katz, bugün de İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in öldürüldüğünü iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan doğruladı

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Başsağlığı dileğinde bulunan Pezeşkiyan, bu açıklamasıyla İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in öldüğünü doğrulamış oldu.

Daha önce Hatip'in saldırıda öldüğüne yönelik iddialar medyada yer almış ancak resmi olarak doğrulanmamıştı.