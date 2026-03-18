Yakıt fiyatları ikiye katlandı: Binlerce uçuş iptal ediliyor

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, havayolu sektörünü doğrudan etkilemeye başladı.

İskandinav havayolu şirketi SAS, hızla artan yakıt maliyetleri nedeniyle Nisan ayında en az bin uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

"Jet yakıtı 10 günde iki katına çıktı"

SAS Üst Yöneticisi (CEO) Anko van der Werff, İsveçli ekonomi gazetesi Dagens Industri'ye yaptığı açıklamada, "Jet yakıtının fiyatı on gün içinde iki katına çıktı. Maliyet artışlarını mümkün olduğunca absorbe etmeye çalışsak da bu, havayolu sektörünü doğrudan etkileyen bir şok" ifadelerini kullandı.

Şirket, artan maliyetleri dengelemek amacıyla bilet fiyatlarını yükselten ilk havayolları arasında yer aldı.

İptaller artacak

SAS yönetimi, Mart ayında yüzlerce uçuşun iptal edildiğini belirtirken, "Mart ayında birkaç yüz uçuşu iptal ediyoruz ancak trafiğimizi mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz" açıklamasıyla sürecin devam edeceğine işaret etti. Özellikle talebin düşüş gösterdiği Paskalya sonrası dönemde iptallerin artması bekleniyor.

Şirket, alınan önlemlerin "en az bin" uçuşu etkileyeceğini belirtirken, günlük yaklaşık 800 sefer düzenleyen SAS için bu rakamın sınırlı bir kesime karşılık geldiği vurgulandı.

İptallerin ağırlığı Norveç'te

AFP'ye yapılan açıklamaya göre, Mart ayındaki uçuş iptallerinin büyük bölümü Norveç iç hatlarında gerçekleşti. İsveç ve Danimarka'da ise iptallerin daha sınırlı kaldığı bildirildi.

Şirket açıklamasında, "Orta Doğu'daki devam eden durum ve küresel yakıt fiyatlarındaki ani ve keskin artış göz önüne alındığında, dayanıklılığımızı güçlendirmek için önlemler alıyoruz" denildi. Ayrıca, "Bu önlemlerden biri de kısa vadede sınırlı sayıda uçuş iptalidir" ifadeleri kullanıldı.

Petrol fiyatları yükseldi, riskler sürüyor

Enerji piyasalarında referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve İsrail'in Şubat sonunda İran'a yönelik saldırılarının ardından yaklaşık 100 dolar seviyesine çıktı. İran'ın Körfez'deki petrol tesislerine verdiği karşılık ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması, küresel arz riskini artırdı.

Bilet fiyatlarında artış kaçınılmaz

SAS'ın yanı sıra Air France-KLM, Cathay Pacific, Air India ve Qantas gibi birçok havayolu şirketi de artan yakıt maliyetlerini bilet fiyatlarına yansıtmaya başladı. Bazı şirketler ise güvenlik gerekçesiyle Orta Doğu uçuşlarını askıya aldı.

Uzmanlar, çatışmaların etkisi azalsa dahi uçak bileti fiyatlarının kısa vadede yüksek kalabileceğini belirtiyor. Ayrıca Orta Doğu ve Körfez bağlantılı rotalardan kaçınılması, alternatif hatlara olan talebi artırarak maliyetleri yukarı çekiyor.