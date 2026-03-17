Ali Laricani kimdir? Laricani'nin önemi nedir?

İran rejiminin gizli gücü olarak bilinen İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'ye saldırı düzenlendi. İsrail Laricani'nin öldüünü iddia etse de İran'dan böyle bir açıklama gelmedi. Laricani ismi gündem olurken "Ali Laricani kimdir" sorusu da sıkça gelmeye başladı.

Ali Laricani kimdir?

İran’ın köklü ve dini etkisi yüksek ailelerinden birine mensup olan Ali Laricani için "gölge lider" tanımı yapılıyordu.

Ali Laricani, 9 Haziran 1958’de Necef’te doğmuş İranlı siyasetçidir. Babası Mirza Haşim Amuli “Ayetullah” unvanına sahip bir din adamıdır. Kardeşlerinden Sadık Laricani 2009-2019 yılları arasında İran yargı erkinin başında yer alırken, Muhammed Cevad Laricani ise dış politika alanında görevler üstlenmiştir. Kayınpederi Murtaza Mutahhari, 1979 İslam Devrimi sürecinde Ruhullah Humeyni’nin çevresinde yer alan isimlerdendir.

1981 yılında İran Devrim Muhafızları’na katılan Laricani, İran-Irak Savaşı sırasında görev aldı. Daha sonra eğitim hayatına yönelerek matematik ve bilgisayar bilimi alanlarında öğrenim gördü. Tahran Üniversitesi’nde Batı felsefesi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı; akademik çalışmaları özellikle Immanuel Kant üzerine yoğunlaştı.

Siyasi kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan Laricani, 1992’de Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 1994’te Ali Hamaney tarafından İran Radyo Televizyon Kurumu başkanlığına atandı ve bu görevini yaklaşık 10 yıl sürdürdü. 2005 yılında cumhurbaşkanlığına aday oldu ancak seçimi kazanamadı.

Aynı dönemde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi genel sekreteri olarak görev yapan Laricani, ülkenin nükleer programı dahil olmak üzere çeşitli güvenlik konularında müzakerelerde yer aldı. 2007’de görevinden ayrıldıktan sonra 2008 yılında İran Meclis Başkanı seçildi ve bu görevini yaklaşık 12 yıl boyunca sürdürdü.