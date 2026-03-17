Trump tarih vererek duyurdu: Savaş bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis’te düzenlenen bir kararname imza töreninde basının karşısına çıkarak İran’la ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel enerji akışını doğrudan etkileyen Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime değinen Trump, özellikle bu hattı yoğun şekilde kullanan ülkelere çağrıda bulundu. ABD Başkanı, boğazın açık tutulmasının yalnızca Washington’un sorumluluğunda olmaması gerektiğini vurguladı.

Trump, Çin, Japonya ve Güney Kore’nin enerji ihtiyacının büyük bölümünü bu geçiş noktasından karşıladığını hatırlatarak, "Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım." dedi.

“Mayın ihtimali bile piyasayı etkiliyor”

ABD’nin İran’a ait çok sayıda mayın gemisini hedef aldığını belirten Trump, buna rağmen boğazdaki riskin tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti. Bölgeye mayın döşenip döşenmediğinin net olmadığını dile getiren Trump, "Henüz boğaza mayın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmiyoruz ancak olma ihtimali bile milyar dolarlık gemilere sahip insanları korkutuyor." diye konuştu.

Savaş süresi ve nükleer risk vurgusu

Trump, İran’la yaşanan çatışmanın kısa sürede sona erip ermeyeceğine ilişkin soruya, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek" yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, savaşın başladığı 28 Şubat günü de çatışmaların bir hafta içinde biteceğini ifade etmişti.

İran’a yönelik askeri adımların doğru olduğunu savunan ABD Başkanı, bu müdahalenin daha büyük bir küresel krizi önlediğini ileri sürdü. Trump, "Aksi durumda bu süreç 3. Dünya Savaşı’na dönüşecek bir nükleer savaşa dönüşebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın hedefleri ve bölgedeki saldırılar

İran’ın nükleer silaha ulaşması halinde İsrail başta olmak üzere tüm Ortadoğu’yu hedef alacağını iddia eden Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerine yönelik saldırıların beklenmedik olduğunu da belirten Trump, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." dedi.

Liderlik tartışması

Süreci “büyük bir satranç oyunu” olarak tanımlayan Trump, İran’ın stratejik hamleler yaptığını ancak bunların yakından takip edildiğini söyledi.

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında farklı iddialar bulunduğunu aktaran Trump, bazı kaynakların Hamaney’in ağır yaralandığını ve hatta bir bacağını kaybetmiş olabileceğini öne sürdüğünü dile getirdi.

Trump ayrıca, "Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü." ifadesini kullandı. Ancak kısa süre sonra ABD’nin İranlı yetkililerle temaslarının sürdüğünü de belirtti.

"Boğazı yıllardır biz koruyoruz"

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı uzun süredir tek başına güvence altına aldığını savunan Trump, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Erakçi’den yalanlama

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında doğrudan temas kurulduğu yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak Erakçi bu iddiaları reddetti.

Witkoff ile son görüşmenin ABD ve İsrail’in saldırılarından önce yapıldığını belirten Erakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" açıklamasını yaptı.