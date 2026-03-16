Trump'tan Hürmüz için koalisyon hamlesi: Çin'den ilk yanıt geldi

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş 3. haftasında da devam ederken Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması piyasaları alt üst etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için 7 ülke ile görüştüklerini, Çin'e de koalisyona katılma teklifi götürdüklerini belirtirken Pekin'den ilk açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında koalisyona yönelik soruları cevaplamaktan kaçınsa da gerilimin uluslararası mal ve enerji nakil hattını olumsuz etkilediğini, bölgesel ve küresel barış ile istikrara zarar verdiğini ifade ederek itidalli olma çağrısında bulundu.

Çin koalisyona katılacak mı?

Lin, ABD'den böyle bir koalisyona katılma talebinin gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu ve gerilimi düşürmeye çalıştığını belirtti.

Öte yandan Çinli Sözcü, ABD Başkanı Trump'ın Pekin yönetiminin yardım etmemesi halinde bu ayın sonunda Çin'e yapacağı ziyareti erteleyebileceği açıklamasına dair yorum yapmaktan kaçındı.

Trump'ın Hürmüz koalisyonu girişimi

Boğazın güvenliği konusunda 7 ülkeyle görüştüklerini belirten Trump, "Bize hangi ülkenin yardım etmeyeceğini görmek ilginç olur" demiş, Çin'e çağrı yaparak "Çin petrolünün yüzde 90'ınını Hürmüz Boğazı üzerinden alıyor. Belki müdahil olurlar, belki olmazlar. Göreceğiz" diye konuşmuştu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda da "Umarız, bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderirler ki burası tamamen başsız kalmış bir ülkenin tehdidine maruz kalmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı, bu ayın sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Çin ziyaretine ilişkin Financial Times'a yaptığı açıklamada da, "Ziyaret öncesinde Çin'in yardım edip etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Buna göre erteleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.