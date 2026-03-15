UEFA duyurdu: İspanya-Arjantin Finalissima maçı iptal edildi

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında oynanması planlanan Finalissima 2026 karşılaşmasının iptal edildiğini açıkladı. Avrupa şampiyonu ile Güney Amerika şampiyonunu karşı karşıya getiren organizasyonun bu yıl Katar'da düzenlenmesi planlanıyordu.

Karşılaşma Katar'da oynanacaktı

UEFA'dan yapılan açıklamada, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'ın Lusail Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın bölgedeki siyasi durum nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Alternatif tarih ve yer konusunda uzlaşma sağlanamadı

Açıklamada ayrıca, Arjantin tarafıyla alternatif tarih ve stat konusunda ortak bir noktada buluşulamadığı ifade edildi.

UEFA'nın, karşılaşmanın farklı bir tarihte İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ya da Avrupa'da tarafsız bir sahada oynanması yönünde öneriler sunduğu belirtildi. Ancak söz konusu seçeneklerin Arjantin Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmediği kaydedildi.

Şampiyonlar karşı karşıya gelecekti

Finalissima organizasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan takım ile Copa America şampiyonunu karşı karşıya getiriyor. EURO 2024 şampiyonu İspanya ile 2024 Copa America'yı kazanan Arjantin, Finalissima 2026'da mücadele etme hakkı elde etmişti.