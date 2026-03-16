Trump, Hürmüz için diğer ülkelerden yardım istedi: İki ülke rest çekti

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile ortaklaşa başlattıkları İran savaşını değerlendirdi. Çok iyi sonuçlar aldıklarını söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için diğer ülkelerle de görüştüklerini belirterek bölgenin güvenliğini sağlama konusunda çağrıda bulundu.

"Hangi ülkenin yardım etmeyeceğini görmek ilginç olur"

Boğazın güvenliği konusunda 7 ülkeyle görüştüklerini belirten Trump "Destek alırsak harika olur. Şunu unutmayın, bu ülkelerin birçoğu NATO üyesi. Biz NATO için her zaman oradayız. İran'ın elinde çok az ateş gücü kaldığı için nispeten çok küçük bir çaba gerektiren boğazı açık tutma konusunda bize hangi ülkenin yardım etmeyeceğini görmek ilginç olur" diye konuştu.

"Çin boğazın güvenliğine müdahil olmalı"

Trump, Çin'in çağrı yapılan ülkeler arasında bulunup bulunmadığı sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçınırken "Kesin bir şey söyleyemem. Ama Çin petrolünün yüzde 90'ınını Hürmüz Boğazı üzerinden alıyor. Belki müdahil olurlar, belki olmazlar. Göreceğiz" diye konuştu.

Yardımcı olacak bazı ülkelerin mayın tarama gemileri olduğunu ve bunun iyi bir şey olduğunu belirten Trump, 'bölgede bazı çok iyi müttefikleri olduğu için' bulunduklarını savundu.

NATO üyesi, mayın tarama gemilerine sahip ülkeler ise Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İngiltere. İngiltere'nin Hunt ve Sandown sınıfı mayın avlama gemileri halihazırda Bahreyn’de konuşlu bulunuyor. Körfez'de Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ın da aktif mayın tarama gemileri bulunuyor.

İki ülkeden gemi gönderme teklifine rest

Trump'ın Hürmüz çağrısına ise ülkelerden peş peşe rest geldi. Avustralya ve Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için gemi gönderme planları olmadığını açıkladı.

Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, "Talep edilen yardımlara ne tür bir katkı sağlayacağımız konusunda son derece netiz" dedi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise kendi gemilerinin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için neler yapılacağını değerlendirdiklerini ancak Japonya Savunma Kuvvetlerini bölgeye gönderme konusunda bir plan olmadığını söyledi.

"Müzakere etmek istiyorlar"

Trump ayrıca İran'ın ABD ile müzakere etmek istediğini öne sürerken, Tahran yönetiminin henüz bir anlaşma için hazır olmadığını ancak ilerleyen süreçte hazır olabileceğine inandığını ifade etti. İran'a kara birliği gönderme ihtimali konusunda yorum yapmaktan kaçınan Trump, İran'la muhtemel bir anlaşmada ne görmek istediği sorusuna da, "Nükleer silah olmayacak. İş buradan başlıyor. Bunun üzerine, elde edeceğimiz daha pek çok şey var" yanıtını verdi.

İran yönetiminin müzakere talebinde bulunmadıkları yönündeki açıklamalarını "halka yönelik söylem" olarak değerlendiren Trump, İran'ın dezenformasyon yaptığını, bu süreçte yapay zeka teknolojilerinin de kullanıldığını iddia etti.

Trump ayrıca bazı medya kuruluşlarını da eleştirerek, yanlış olduğunu bildikleri bilgileri yayımladıklarını ve bunun ülke için tehlikeli olduğunu söyledi. Bu durumun ciddi yasal sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Trump, İran'da halkın ayaklanmamasını ise rejimin protestoculara yönelik sert müdahalesi ve ölüm tehditleriyle açıklayarak bu durumun anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Netanyahu ile anlaşmazlık iddiaları

İsrail ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile anlaşmazlık yaşadıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Trump, "Hayır, gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Kendisi de size tüm bu süreci bizim yönettiğimizi söyleyecektir. Bunu dile getirip getirmemeniz fark etmez. Önemli olan işi halletmek" dedi.