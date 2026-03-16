Son dakika: Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran yönetiminin altyapı tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz kentlerinde, yönetimin altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı ifade edildi.

Tahran'da patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İki İsrail İHA'sı düşürüldü

Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldüğünü açıkladı.

Tahran ve Buşehr'in Cem kenti semalarında düşürüldüğü belirtilen İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi. Diğer İHA'nın ise Heron tipi olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İran’ın misillemesinin ardından İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti ve Celile bölgesinin yanı sıra, Kudüs kentinde de sirenler çaldı.

İran füzelerine karşı önleyici füzelerin fırlatılmasının ardından Kudüs semalarında ardı ardında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Şarapnel parçalarının israil’in kuzey ve ortak kesminde bazı alanlara düştüğü ancak ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.