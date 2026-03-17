AB'den Karadeniz tahıl koridoru planı
Orta Doğu’da gerilim ticaret yollarını tıkarken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz'ün açık tutulması için Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi benzeri bir çözümü görüştüklerini bildirdi.
Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının Rusya'ya fayda sağladığını söyledi. Kallas, bu durumun Moskova'ya savaşı finanse etme imkânı getirdiğini dile getirirken, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ana gündemlerden biri olacağını ifade etti. Hafta sonu konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştüklerini aktaran Kallas, "(Guterres'le) Hürmüz Boğazı'na ilişkin daha önce Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yapılan benzer bir girişimin mümkün olup olmadığını konuştuk. O girişim sayesinde Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sağlanmıştı" dedi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, Asya'ya yönelik petrol ve enerji tedariki açısından son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Kallas, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve gazın %85'i Asya ülkelerine gidiyor. Ancak sorun sadece enerjiyle sınırlı değil, gübre tedariki açısından da ciddi bir problem yaratabilir. Eğer bu yıl gübrede kıtlık yaşanırsa, bunun sonucu gelecek yıl gıda yetersizliği olabilir” diye konuştu.
ECB faiz kararına hazırlanıyor
Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel belirsizlik sürerken Avrupa'nın önde gelen merkez bankaları bu hafta faiz kararları için toplanacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsviçre Ulusal Bankası (SNB) ve İsveç Riksbank'ın perşembe günü politika faizlerini açıklaması bekleniyor. Ekonomistler, İran geriliminin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve büyüme görünümünü zayıflatması nedeniyle bankaların temkinli davranarak faiz oranlarını sabit tutabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre, İran ile yaşanan gerilim, Avrupa ekonomisi üzerinde baskı yaratabilir. Barclays ekonomistleri, Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkilerinin belirsizliğini koruduğunu, ancak kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha zayıf ekonomik faaliyet riskine işaret ettiğini belirtiyor. ECB ekonomistlerinin daha önce hazırladığı senaryo analizlerine göre, petrol fiyatlarının varil başına 80 dolardan 130 dolara yükselmesi, ekonomik büyümeyi yaklaşık 0,75 puan düşürürken, enflasyonu ise yaklaşık 1 puan artırabiliyor.
Almanya: Bu, NATO'nun savaşı değil
Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir" dedi. Kornelius, savaş operasyonlarının genişletilmesinin Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki diğer ortaklar için büyük riskler doğuracağını sözlerine ekledi.