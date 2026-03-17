AB'den Karadeniz tahıl koridoru planı

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanla­rı Toplantısı öncesin­de basına açıklamalarda bu­lunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın kapalı ol­masının Rusya'ya fayda sağla­dığını söyledi. Kallas, bu duru­mun Moskova'ya savaşı finan­se etme imkânı getirdiğini dile getirirken, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ana gündem­lerden biri olacağını ifade etti. Hafta sonu konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anto­nio Guterres'le görüştüklerini aktaran Kallas, "(Guterres'le) Hürmüz Boğazı'na ilişkin da­ha önce Karadeniz Tahıl Giri­şimi kapsamında yapılan ben­zer bir girişimin mümkün olup olmadığını konuştuk. O girişim sayesinde Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sağlanmıştı" dedi. Hürmüz Boğazı'nın kapanma­sının, Asya'ya yönelik petrol ve enerji tedariki açısından son derece tehlikeli olduğunun al­tını çizen Kallas, "Hürmüz Bo­ğazı'ndan geçen petrol ve gazın %85'i Asya ülkelerine gidiyor. Ancak sorun sadece enerjiyle sınırlı değil, gübre tedariki açı­sından da ciddi bir problem ya­ratabilir. Eğer bu yıl gübrede kıtlık yaşanırsa, bunun sonucu gelecek yıl gıda yetersizliği ola­bilir” diye konuştu.

ECB faiz kararına hazırlanıyor

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel belirsizlik sü­rerken Avrupa'nın önde gelen merkez bankaları bu hafta faiz kararları için toplanacak. Av­rupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsviçre Ulusal Banka­sı (SNB) ve İsveç Riksbank'ın perşembe günü politika faiz­lerini açıklaması bekleniyor. Ekonomistler, İran gerilimi­nin enerji fiyatlarını yükselt­mesi ve büyüme görünümünü zayıflatması nedeniyle banka­ların temkinli davranarak faiz oranlarını sabit tutabileceği­ni değerlendiriyor. Uzmanlara göre, İran ile yaşanan gerilim, Avrupa ekonomisi üzerinde baskı yaratabilir. Barclays eko­nomistleri, Orta Doğu'daki ça­tışmanın ekonomik etkileri­nin belirsizliğini koruduğunu, ancak kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha zayıf ekono­mik faaliyet riskine işaret etti­ğini belirtiyor. ECB ekonomist­lerinin daha önce hazırladığı senaryo analizlerine göre, pet­rol fiyatlarının varil başına 80 dolardan 130 dolara yükselme­si, ekonomik büyümeyi yakla­şık 0,75 puan düşürürken, enf­lasyonu ise yaklaşık 1 puan ar­tırabiliyor.

Almanya: Bu, NATO'nun savaşı değil

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir" dedi. Kornelius, savaş operasyonlarının genişletilmesinin Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki diğer ortaklar için büyük riskler doğuracağını sözlerine ekledi.