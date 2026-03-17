Trump yönetimindeki ABD yalnızlaşıyor: Hürmüz koalisyonu planı müttefik duvarına takıldı

Axios’un aktardığına göre ABD, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için Avrupa ülkeleri ve çeşitli müttefiklere koalisyon çağrısında bulundu. Ancak ülkelerin yaklaşımı temkinli olurken, bazıları doğrudan katılımı reddetti. Washington’un yoğun çabasına rağmen müttefiklerin ortak bir deniz operasyonuna sıcak bakmadığı görüldü.

Konuya yakın kaynaklar, ABD’nin girişiminin koordinasyon açısından sorunlar barındırdığını belirtti. Avrupa’daki diplomatik bir kaynak, “Bu tam bir karmaşa. Birçok kişi ne yapılacağını anlamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Koalisyon hedefi geniş, katılım sınırlı kaldı

Beyaz Saray; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Kanada, Körfez ülkeleri ve Ürdün’ün de yer aldığı geniş bir koalisyon planladı. Ayrıca Japonya ve Güney Kore ile de temas kuruldu.

İngiltere, olası katılımcılar için bir plan taslağı hazırlarken, diğer ülkelerden gelen geri dönüşler beklentinin altında kaldı. Almanya, İtalya ve Japonya, bölgeye savaş gemisi gönderme seçeneğini kabul etmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Paris yönetiminin katkıya “10 üzerinden 8” düzeyinde açık olduğunu söyledi. Trump, İngiltere’nin de sürece dahil olmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Avrupa cephesinde görüş ayrılığı derinleşiyor

Axios’a konuşan bir kaynağa göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer iş birliğine daha yakın bir duruş sergilerken, Macron net bir yanıt vermekten kaçındı. Aynı kaynak, Fransa’nın tutumuna ilişkin “Macron kesin ret vermedi, ancak mevcut durumda bu bir ret anlamına geliyor” değerlendirmesini yaptı.

Politico’nun haberine göre ise Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusundaki ayrışma, ABD ile Avrupa Birliği arasında yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Diplomatik kaynaklar, taraflar arasındaki stratejik uyumsuzluğun giderek arttığını belirtiyor.

NATO seçeneği zayıf ihtimal

Politico’ya konuşan dört NATO diplomatı, İran ekseninde geniş kapsamlı bir NATO operasyonunun kısa vadede mümkün olmadığını ifade etti. Diplomatlar, böyle bir adım için tüm üyelerin oy birliğinin gerektiğini ve mevcut koşullarda bunun zor olduğunu vurguladı.

Aynı kaynaklar, Washington’dan NATO çatısı altında resmi bir talep gelmediğini de aktardı. Axios daha önce Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı için koalisyon kurma çabalarını hızlandırdığını yazmıştı. Trump’ın, Ortadoğu petrolüne bağımlı yedi ülkeden bölgeye askeri gemi göndermelerini istediği belirtilmişti.

Öte yandan The Telegraph, İngiltere Başbakanı Starmer’ın İngiliz savaş gemilerinin gönderilmemesi yönünde karar aldığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, AB’nin Aspides deniz misyonunun Hürmüz’e genişletilmesi fikrine “çok şüpheyle” yaklaştıklarını söyledi.

ABD ve İsrail’in askeri hamlelerinin ardından İran, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine kısıtlama getirdi. Küresel petrol arzının yüzde 15-20’si ve sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 30’dan fazlası bu kritik geçiş hattından sağlanıyor.

İran Devrim Muhafızları, boğazdan geçecek gemilerin Tahran’dan izin alması gerektiğini duyurdu. Daha sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve müttefikleri dışındaki ülkelere boğazın açık olduğunu belirtti.