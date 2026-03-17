İsrail Savunma Bakanı Katz duyurdu: Ali Laricani öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İran'dan henüz açıklama yapılmadı

İsrailli yetkililer, Laricani’nin İran’a düzenlenen bir hava saldırısında hedef alındığını belirtirken, Tahran yönetimi henüz iddiaları doğrulamadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise konuya ilişkin açıklamasında, Laricani’nin hedef alındığını ima ederek, "Gece boyunca, saldırıların önemli noktaların imha edilmesinde başarılar kaydedildi" dedi.

Bir gün önce 'birlik' mesajı vermişti

Öte yandan Ali Laricani’nin saldırıdan bir gün önce yaptığı açıklama da dikkat çekti. Laricani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında İslam ülkelerine birlik çağrısında bulunarak, ABD ve İsrail’e karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulamıştı.