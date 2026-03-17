Kızılhaç’tan İran uyarısı: Siviller ağır etkilendi

Cassard, ABD ve İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İran'da yaşanan yüksek can kayıpları seviyesi endişe verici." ifadesini kullanan Cassard, çatışmalar nedeniyle sivil altyapının etkilendiğini ve birçok evin çatışmalar nedeniyle ağır hasar gördüğünü aktardı.

Cassard, Tahran'da günlük yaşamın büyük ölçüde sekteye uğradığının, çocukların okula gitmediğinin ve devam eden saldırılar nedeniyle birçok işletmenin önlem olarak geçici olarak kapandığının altını çizdi.

Normal şartlarda bu dönemde İran genelindeki şehirler ve ailelerin, "İran Yeni Yılı" olan Nevruz'a hazırlanmasıyla heyecanla dolup taştığını vurgulayan Cassard, bu yıl ailelerin kutlamalar yerine cenaze törenleri için bir araya geldiğine işaret etti.

Cassard, İran Kızılay'ın acil ihtiyaçlara yanıt vermek için sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef hayat kurtaran çalışmalarını yürütürken kendileri de kayıplar verdi. Kendi ekiplerimiz de ağır saldırılar sırasında güvende kalmak için her gün mücadele ediyor ve ICRC personeli, aileleriyle birlikte yerlerinden edildi."