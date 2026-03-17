ABD için tehlike çanları çalıyor: Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'den kritik uyarı

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Orta Doğu'da devam eden savaşın ABD'yi stagflasyona düşme riskiyle yüz yüze getirdiğini söyledi.

Stiglitz, savaş patlak vermeden önce bile yüksek enflasyon ve zayıf büyüme nedeniyle ABD ekonomisinin "stagflasyona yakın" olduğunu, bu durumun da ülkeyi uçurumun kenarına ittiğini ifade etti.

ABD stagflasyon riski en yüksek ülke

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğrayacağını söylese de savaş 3. haftasında tarafların geri çekilme sinyali olmadan devam ediyor. Üstelik Trump'ın Hürmüz Boğazı için kurmak istediği koalisyona pek çok ülke çekimser yaklaşıyor. Petrol fiyatları 100 doları aşarken Nobel Ödüllü ekonomist, ABD'nin 1970'lerdeki petrol şokları sırasında olduğu gibi stagflasyona düşme riski en yüksek ülke olduğunu belirtiyor.

Stiglitz'e göre Avrupa da enerji konusunda enflasyonist baskılarla karşı karşıya kalsa da stagflasyon riski hiçbir yerde ABD kadar yüksek görünmüyor. Bununla birlikte, Washington'ın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığına da dikkat çeken Stiglitz, Trump'ın politikalarının, savaş başlamadan önce bile ABD ekonomisini önemli ölçüde zayıflattığını savundu.

Mevcut büyüme aldatıcı

Stiglitz, 2025'teki işgücü büyümesi ve işsizlik oranlarındaki artış gibi endişe verici ekonomik göstergelere dikkat çekerken mevcut büyümenin 'dengesiz' olduğunu, bunun yaklaşık üçte birinin yapay zeka veri merkezlerinin kurulmasından kaynaklandığını belirtti.

Borsanın yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin etkisiyle iyi görünmesine rağmen, geri kalan piyasanın oldukça durgun olduğunu belirten Nobelli ekonomist, Trump dönemindeki gümrük vergisi politikasının da enflasyonu artıracağını öngörüyor.