Son dakika: Devrim Muhafızları 'fırtına kopacak' diyerek uyardı: Kara harekatına hazırız

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaş Körfez'e kadar uzanırken, taraflar bölgedeki kritik enerji tesislerini hedef aldı. İsrail, İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlerken, İran da Katar'ın dev LNG tesisini vurarak karşılık verdi.

Saldırılar enerji piyasalarını alt üst ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran Katar'a saldırmazsa İsrail'in de Güney Pars gaz sahasına saldırımayacağı taahüdünde bulundu. İran'ı uyaran ABD Başkanı, Tahran yönetiminin enerji tesislerine saldırı düzenlemesi halinde "İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının havaya uçurulacağını" söyledi.

Dış basında ise Washington'ın Hürmüz Boğazı, Hark Adası ve uranyum depoları için kara harekatını değerlendirdiği iddia edildi. İddiaya ilk cevap İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.

"Kara saldırısına yüzde yüz hazırız"

İran Devrim Muhafızları bir video mesaj ile ABD-İsrail'in olası kara harekatına hazır olduklarını belirtere "Bir fırtına kopacak. Uyuyan İran'ı uyandırdınız. Kara saldırısına yüzde yüz hazırız. Sizi bu topraklara gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile birlikte İsrail'de orta ve geniş hedeflere yönelik Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 64. saldırısının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı ve yakıt tankerleri ile birlikte İsrailli askerlerin toplanma yeri olan Hayfa'nın merkez cephesi ve Hayfa ile Rişon Let Zion rafinerilerinin hedef alındığı ve saldırıların ağır savaş başlığı taşıyan Kadir, İmad, Hayberşiken ve Hürremşehr füzeleriyle gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun da orta menzilli füzelerle vurulduğu ve saldırıların devam ettiği kaydedildi.