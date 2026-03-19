İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle! Geçiş ücreti gündemde

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına yönelik bir düzenleme hazırlığında olduğu bildirildi. Konuya ilişkin yasa tasarısının Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Hürmüz Boğazı için yeni düzenleme hazırlığı

Yarı resmi ISNA Haber Ajansı'nın bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Söz konusu düzenlemenin, boğazın kullanımına yönelik yeni kurallar getirmesi bekleniyor.

Geçiş ücreti ve vergi planı

Tasarıya göre, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" ifade edildi.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde, uluslararası deniz taşımacılığı açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

"Yeni bir sistem tanımlayacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir, "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız" dedi.

Bölgede gerilim sürüyor

Öte yandan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık Tahran yönetiminin misilleme adımları devam ediyor. Bu süreçte Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı da hatırlatıldı.