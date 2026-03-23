Altın tepetaklak, yatırımcı şaşkın: Kritik eşiğin altına indi

Orta Doğu'da devam eden savaş küresel piyasaları altüst etmeye devam ederken altın 43 yılın en sert düşüşünü yaşadı, son dört ayın dibini gördü.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 10 düşüşle kapatan ons altın fiyatları, yeni haftaya da yüzde 3,8'e varan düşüşle 4 bin 320 dolardan başladı. Gram altın 6 bin 200 liranın, çeyrek altın 10 bin 100 liranın altına geriledi.

23 Mart Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.027,16 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.890,98 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.770,76 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.179,23 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.224,27 dolar

Altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki sert düşüş, dördüncü haftasına giren savaşta enerji tesislerine yönelik saldırıların artmasıyla yaşandı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon kaygılarını artırırken, bu durum faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Merkez bankaları mart ayını pas geçerken, piyasalardaki oynaklık nedeniyle altında teminat oranlarının yüzde 9 yükseltilmesi yatırımcı çıkışlarını hızlandırdı.

Kritik seviyenin altına indi

Analistler altında 4 bin 400 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirtirken altının bu seviyenin altına inmesi durumunda fiyatların 3 bin 800 dolara kadar gerileyebileceğini öngörmüştü. Altında ibrenin yukarı dönmesi durumunda ise beklentiler 4 bin 700-4 bin 800 dolar bandında şekilleniyor. Analistler, bu hafta her hem altın hem de gümüşte yüksek oynaklık beklerken, yüksek faiz oranları ve enerji fiyatlarının baskıyı artıracağı belirtiliyor.

Analistler, sert düşüşlerin rekor rallinin ardından gelen düzeltme süreci olduğuna dikkat çekerken yatırımcılara temkinli davranma uyarısında bulunuyor. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden analistler, belirsizliklerin sürmesi halinde altının yeniden toparlanacağını değerlendiriliyor.