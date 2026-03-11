Merkez Bankası faiz kararı yarın mı, ne zaman? TCMB faiz düşürecek mi?

Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklanmış durumda... Hem enflasyonun yüksek gelmesi hem de ABD/İsrail-İran savasının devam etmesi Merkez'in elini zora sokarken vatandaşlar da tam tarihi öğrenmek adına "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.

ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.