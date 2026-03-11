APP plaka cezası kalktı mı? APP plaka düzenlemesi iptal mi oldu?

İçişleri Bakanlığı, standart dışı plakalara ilişkin uygulamada yeni bir düzenlemeye gitti. Daha önce 1 Nisan’a kadar ertelenen ceza uygulaması, getirilen yeni kriterle önemli ölçüde değiştirildi. Vatandaşlar bugün sıkça "APP plaka cezası kalktı mı" sorusuna cevap arıyor.

APP plaka cezası kalktı mı?

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılmış ve mühürlenmiş olması şartıyla standart dışı plakalara ceza uygulanmayacak. Ancak onaylı plaka üzerinde sonradan ekleme ya da değişiklik yapılması halinde sürücülere 4 bin lira idari para cezası kesilecek.

Öte yandan TŞOF dışında yetkisiz kuruluşlar tarafından basılan sahte plakalar için uygulanan 140 bin liralık ceza ise yürürlükte kalmaya devam edecek.

Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak 27 Şubat’tan itibaren standart dışı plakalar nedeniyle kesilen cezaların iptal edildiği bildirildi.