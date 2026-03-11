Bayram tatili 9 gün oldu mu? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'na bugün itibarıyla 9 gün kaldı. Müslümanlar bayramı büyük bir coşkuyla karşılayacak. Bayram öncesi ise birtakım sorular gündeme geliyor. Onlardan biri de "Bayram tatili 9 gün olacak mı" şeklinde...
İslam alemi Ramazan Bayramı'na "merhaba" demeye hazırlanıyor. Günler yaklaştıkça heyecan da tırmanıyor. 3 buçuk gün olan bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı özellikle tatil planı yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki son gelişmeler neler?
Bayram tatili 9 gün oldu mu?
11 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Ramazan Bayramı tatil süresine dair bir açıklama yapılamadı. Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru gelmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü