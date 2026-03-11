Bayram tatili 9 gün oldu mu? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak?

İslam alemi Ramazan Bayramı'na "merhaba" demeye hazırlanıyor. Günler yaklaştıkça heyecan da tırmanıyor. 3 buçuk gün olan bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı özellikle tatil planı yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki son gelişmeler neler?

Bayram tatili 9 gün oldu mu?

11 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Ramazan Bayramı tatil süresine dair bir açıklama yapılamadı. Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru gelmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü