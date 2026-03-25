İsrail basını yazdı: ABD'den İran'a 15 maddelik ateşkes teklifi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesi için 15 maddelik bir plan önerdiği ve bu kapsamda geçici ateşkes arayışında olduğu iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun, adını açıklamadığı İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, İran ile yaşanan gerilimi sonlandırmaya yönelik kapsamlı bir teklif hazırladı. Haberde, söz konusu planın 15 maddeden oluştuğu ve diplomatik kanallar aracılığıyla Tahran'a iletildiği öne sürüldü.

İddialara göre Washington yönetimi, planın müzakere edilebilmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan edilmesini de değerlendiriyor. Bu sürede taraflar arasında temel başlıkların ele alınmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Planın Pakistan aracılığıyla İran'a iletildiği de öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

Nükleer program, uranyum şartı ve Hürmüz Boğazı

Haberde yer alan bilgilere göre plan, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik önemli kısıtlamalar içeriyor. Buna göre Tahran'ın nükleer kapasitesini sonlandırması ve nükleer silah edinmeyeceğine dair taahhüt vermesi isteniyor.

Ayrıca İsfahan, Natanz ve Fordo'daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması ve yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na devretmesi gibi maddelerin de teklif kapsamında olduğu ifade ediliyor.

İddialar arasında, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması ve İran'ın füze programının menzil ile kapasite açısından sınırlandırılması da bulunuyor. Bunun yanı sıra Tahran'ın bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi yönünde şartlar yer aldığı belirtiliyor.

Yaptırımların kaldırılması gündemde

Plan kapsamında İran'ın söz konusu şartları kabul etmesi halinde ABD'nin yaptırımları kaldırmayı taahhüt edebileceği öne sürülüyor. Bu durumun, taraflar arasında olası bir anlaşma zemini oluşturabileceği değerlendiriliyor.

İsrailli kaynaklar ise İran'ın teklifi kabul etme konusunda isteksiz davranabileceğine dikkat çekti. Aynı kaynaklar, ABD'nin önce genel çerçevede bir anlaşma sağlamaya çalışıp detayları daha sonraya bırakabileceği yönünde endişe bulunduğunu aktardı.