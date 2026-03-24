Hürmüz Boğazı’nda savaş etkisi: 23 günde trafik tek gün seviyesine düştü

Küresel enerji ticaretinin kilit geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği, Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle sert şekilde daraldı. 1-23 Mart döneminde Boğaz’dan yalnızca 144 gemi geçiş yaparken, bu sayının savaş öncesinde tek bir günde ulaşılan seviyeye yakın olması dikkat çekti.

Enerji ticaretinin kalbi...

Basra Körfezi’nin çıkışında yer alan Hürmüz Boğazı, bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi üzerinden küresel pazarlara ulaştırılmasında kritik rol oynuyor. 28 Şubat öncesinde dünya petrol tüketimi ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si ile deniz yoluyla yapılan gübre sevkiyatının üçte biri bu hat üzerinden gerçekleşiyordu. Sevkiyatların büyük kısmı Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine yöneliyordu.

Saldırı sonrası geçişler sert düştü

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, normal şartlarda Boğaz’dan günlük ortalama 138 gemi geçiş yapıyordu. Ancak ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte bu trafik hızla geriledi.

MarineTraffic verilerine göre, saldırıların başladığı gün Boğaz’dan 84 ticari gemi geçti. Bunların 56’sını petrol ve kimyasal ürün taşıyan tankerler, 19’unu kuru yük gemileri, 3’ünü LNG ve 6’sını LPG tankerleri oluşturdu. Aynı gün geçen sıvı yakıt tankerlerinin 24’ünün boş olduğu, diğerlerinin ise ham petrol ve türevleri taşıdığı belirlendi.

1 Mart’tan sonra keskin daralma

İran’ın misilleme ihtimali ve Devrim Muhafızları’nın Boğaz’ı belirli ülkelere ait ticari gemilere kapattığını duyurmasının ardından, 1 Mart itibarıyla geçişler sert şekilde düştü. Bu tarihte yalnızca 16 gemi Boğaz’dan geçerken, sonraki günlerde trafik daha da azaldı.

1-23 Mart döneminde gerçekleşen 144 geçişin 76’sını sıvı yakıt tankerleri, 53’ünü kuru yük gemileri ve 15’ini LPG tankerleri oluşturdu. Sıvı yakıt tankerlerinden 43’ünün yüklü olduğu tespit edildi.

Asya hattı öne çıktı

Bu süreçte Boğaz’dan geçen tankerlerin önemli bölümünün Asya ülkeleriyle bağlantılı olduğu görüldü. İran dışındaki tankerler ağırlıklı olarak Çin, Hindistan, Güney Kore, Pakistan ve Singapur yönüne seyrederken, bazı gemiler Umman Körfezi’nde beklemeye geçti.

“Zombi gemi” detayı dikkat çekti

Öte yandan, bölgede dikkat çeken bir gelişme de “zombi gemi” olarak adlandırılan bir LNG tankerinin geçişi oldu. Windward verilerine göre 26 yaşındaki bir tanker, 20 Mart’ta bilinmeyen bir varış noktası bildirerek Boğaz’dan geçtikten sonra sinyalini kapattı. Buna benzer gemiler, sistemde hurdaya ayrılmış olarak görülen başka gemilerin kimliklerini kullanıyor.

LPG sevkiyatı sınırlı da olsa sürdü

LPG sevkiyatında ise sınırlı da olsa hareketlilik sürdü. 1-23 Mart arasında Boğaz’dan geçen 15 LPG gemisinin 12’sinin dolu olduğu ve büyük bölümünün Hindistan ile Çin’e yöneldiği kaydedildi. 23 Mart’ta geçiş yapan son LPG tankerlerinin Hindistan bayraklı Jag Vasant ve Pine Gas olduğu belirtildi.

Kuru yükte büyük boşluk

Kuru yük gemilerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı. Aynı dönemde geçen 53 kuru yük gemisinin yalnızca 14’ünün yük taşıdığı, geri kalanının boş olduğu tespit edildi. Yüklü gemilerin Hindistan, Avustralya, Hollanda ve Malezya gibi ülkelere doğru hareket ettiği bildirildi.

Analizlere göre, Çin ve Hindistan bağlantılı gemilerin İran Devrim Muhafızları’nın kontrolündeki koridor üzerinden Boğaz’dan daha güvenli şekilde geçiş yaptığı değerlendiriliyor.