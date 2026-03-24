İran'da Ali Laricani'nin yerine kritik göreve gelen isim belli oldu

Son dakika... İran'da Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından boşalan koltuğu Muhammed Bakır Zülkadir atandı.

İran'da Ali Laricani'nin yerine kritik göreve gelen isim belli oldu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir oldu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

Muhammed Bakır Zülkadir kimdir?

İran'da 1979'daki devrimin ardından Devrim Muhafızları'na katılan Zülkadir, İran-Irak Savaşı döneminde Ramazan Karargahı'nın komutanı olarak görev yaptı.

1997-2005 yıllarında Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili olan Zülkadir, 2005-2007 yıllarında eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve 2010-2021 yıllarında da Yargı Erki Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
