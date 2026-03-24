Trump, 'Kazanan biz olduk' diyerek duyurdu: Nükleerden vazgeçtiler

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın artık nükleer bir tehdit olmaktan çıktığını ve Washington ile yeni bir dönem başlatmak istediğini öne sürdü.

İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu seyrettiğini belirten Trump, Tahran’ın nükleer programdan tamamen vazgeçmeyi kabul ettiğini iddia etti. Trump, "Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu bizzat konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Tahran’dan ABD’ye "Enerji" hediyesi

Müzakerelerin somut bir meyvesi olarak İran’ın ABD’ye değerli bir jest yaptığını açıklayan Trump, bu jestin içeriğine dair ipuçları verdi:

"İran bize bugün ulaşan, çok para eden büyük bir hediye verdi. Bu hediye bana doğru insanlarla müzakere ettiğimizi gösterdi. Petrol ve doğalgazla ilgili, oldukça değerli bir hediyeydi."

"İran'da fiili bir rejim değişikliği yaşandı"

Trump, İran yönetimindeki isimlerin ve tutumların değiştiğini savunarak şaşırtıcı bir iddiada bulundu. Mevcut liderlerin sorun çıkaran eski ekipten farklı olduğunu belirten Trump, "İran’da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve ne kadar istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

USS Abraham Lincoln saldırısı

Bölgedeki askeri hareketliliğe de değinen ABD Başkanı, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldığını ancak başarısız olduğunu açıkladı. Trump, gemiye fırlatılan yaklaşık 100 füzenin tamamının ABD savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti. Basında çıkan haberlerin aksine savaşın tek taraflı bir üstünlükle sürdüğünü savunan Trump, "Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz ve istediğimizi yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin en üst düzeyde sürdüğünü kaydeden Trump; Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı James David Vance’in İranlı mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu ve karşı tarafın masada kalma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.