Hürmüz gerilimi fiyatları uçurdu: Petrol 2020'den bu yana en güçlü rallisini yaptı

Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bölgedeki yeni saldırılar ve ABD'nin boğazdan geçen petrol tankerlerini sigortalama ve deniz kuvvetleri eşliğinde koruma planını değerlendirmesi, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı.

Kritik petrol ticaret rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin büyük ölçüde aksadığına ilişkin haberler de fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

4 Mart sabahı itibarıyla Brent petrol iki günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek 2020'den bu yana en güçlü artışını kaydettikten sonra varil başına 82 dolar seviyesine doğru tırmandı. ABD ham petrolü (WTI) ise 75 dolar civarında işlem gördü.

Gerilim fiyatlara hızla yansıdı

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ilk işaretleri 27 Şubat'ta görüldü. Brent petrol günü yüzde 2,8 artışla 73 dolardan tamamlarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol yüzde 2,6 yükselişle 67,17 dolara çıktı.

28 Şubat ve 1 Mart'ta piyasaların kapalı olduğu saatlerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğine ilişkin haber akışı, fiyatların anlık tepki vermesini sınırladı. Ancak haftanın ilk işlem gününde biriken risk primi sert bir sıçramayla fiyatlara yansıdı.

2 Mart'ta Brent petrol yüzde 7,1 artarak 78,15 dolardan kapanırken, WTI yüzde 6,2 yükselişle 71,33 dolara çıktı.

Günün ilerleyen saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari'nin Hürmüz Boğazı'nda gemi ve petrol tankerlerinin geçişlerinin durdurulduğunu öne sürmesi ve geçmeye çalışan gemilerin hedef alınabileceğini açıklaması, arz kesintisi endişelerini artırdı.

Bu gelişmenin ardından Brent petrol Asya işlemlerinde 80 doların üzerine çıkarak yaklaşık son 15 ayın en yüksek seviyelerini test etti.

3 Mart'ta ise yükseliş hız kesmeden devam etti. Brent petrol gün içinde 80,80 dolar seviyesini test ederken, saat 11.00 itibarıyla 80,58 dolardan işlem gördü. Bu seviye Ocak 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti. Aynı saatlerde ABD ham petrolü (WTI) ise 73,71 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Fiyatlar 150 dolara kadar çıkabilir

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri ve piyasa projeksiyonlarına göre, çatışmaların uzaması ve fiziki arzın sekteye uğraması halinde stratejik rezervlerin küresel arz açığını sınırlı ölçüde dengeleyebileceği belirtiliyor.

Analistler bu senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 85 ila 150 dolar aralığına kadar yükselebileceğini değerlendiriyor.

Trump: Fiyatlar düşebilir

ABD Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmayabileceğini savundu.

Trump yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.