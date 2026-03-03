Enerji piyasasında yakıt değişimi dalgası: Kömür fiyatlarında sert yükseliş

Katar'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin güvenlik gerekçesiyle kapatılması ve üretimin durdurulması, küresel enerji piyasalarında zincirleme etki yarattı. Elektrik üretiminde yakıt tercihlerinin değişebileceği beklentisiyle kömür fiyatları, dünya genelinde referans kabul edilen Newcastle ve Rotterdam piyasalarında sert yükseldi.

Newcastle'da 2024'ten bu yana en yüksek seviye

Asya referans fiyatı olarak kabul edilen Newcastle kömür vadeli kontratları, 27 Şubat'ta ton başına 115,80 dolardan kapanmıştı. Fiyat, bugün TSİ 16.25 itibarıyla yüzde 20,03 artarak 139 dolara çıktı. Bu seviye, Aralık 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu.

Rotterdam'da yüzde 31'i aşan artış

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda ise 27 Şubat kapanışında ton başına 106 dolar olan fiyat, bugün TSİ 16.20 itibarıyla yüzde 31,17 artışla 139,05 dolara yükseldi. Bu rakam Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

LNG krizi ve yakıt değişimi beklentisi

Katar'ın LNG üretimini durdurması, Avrupa'nın en likit doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de nisan vadeli kontratlarda son iki günde megavatsaat başına yüzde 100'e varan sıçramaya yol açtı. Küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Katar'daki kesinti, özellikle Avrupa ve Asya'da arz güvenliği endişelerini artırdı.

Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye risklerinin yükselmesiyle birlikte doğal gazın maliyeti artarken, enerji yoğun sektörlerin daha hızlı temin edilebilen alternatif yakıtlara yönelmesi bekleniyor. Bu eğilimin kömür fiyatlarındaki artışı desteklediği değerlendiriliyor.