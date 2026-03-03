Orta doğu gerilimi petrolü uçurdu: Brent 82 doları aştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının genişlemesi ve Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğine yönelik tehditler, küresel arz kesintisi endişelerini artırdı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde artarak 82 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de benzer oranda yükselişle 75 dolar seviyesine yaklaştı.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda olası bir kesinti ihtimali, piyasada risk primini yükseltti. Analistler, Orta Doğu’daki çatışmanın genişlemesi halinde arz tarafında ciddi daralma yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Kazakistan üretimi de baskı yaratıyor

Fiyatlardaki artışta, Kazakistan’ın Tengiz petrol sahasında üretimin mart ayı başında şubat ortalamasının yaklaşık yüzde 30 altında kalması da etkili oldu. Bu gelişme, küresel arz tarafındaki kırılganlığı daha da artırdı.