Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (3 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Çatışmalar öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol, jeopolitik risklerin artmasıyla 80 doların üzerine çıktı. Küresel fiyatlardaki artışın ardından Türkiye’de motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.

Motorin 70 liraya yaklaşacak

Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 67,09 TL, Ankara’da 68,19 TL, İzmir’de 68,46 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyat 70 TL’ye yaklaşacak.

Otogaza da zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyat zammı ilk olarak LPG (otogaz) grubunda uygulanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58.40 TL

Motorin: 60.40 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 59.34 TL

Motorin: 61.49 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL

LPG: 30.09 TL