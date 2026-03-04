Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (4 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına yapılması beklenen yüksek oranlı zam uygulanmadı.

Daha önce motorinin litre fiyatına 6,70 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL artış yapılacağı yönünde beklenti oluşmuştu. Ancak son gelişmelerle birlikte söz konusu zamların iptal edildiği ifade edildi.

Bu nedenle gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 58.40 TL

Motorin: 60.40 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara:

Benzin: 59.34 TL

Motorin: 61.49 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir:

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL

LPG: 30.09 TL