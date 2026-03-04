Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (4 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (4 Mart 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin ve benzine gece yarısından itibaren yapılması beklenen zam son anda iptal edildi. Daha önce motorine 6,70 TL, benzine 2,50 TL artış öngörülürken akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmadı. 4 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına yapılması beklenen yüksek oranlı zam uygulanmadı.
Daha önce motorinin litre fiyatına 6,70 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL artış yapılacağı yönünde beklenti oluşmuştu. Ancak son gelişmelerle birlikte söz konusu zamların iptal edildiği ifade edildi.
Bu nedenle gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 58.40 TL
Motorin: 60.40 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 58.24 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara:
Benzin: 59.34 TL
Motorin: 61.49 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir:
Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL
LPG: 30.09 TL