ABD Başkanı Trump: İsrail'i biz zorladık

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İsrail bizi değil biz onları zorladık. İran bize saldıracağını tahmin ediyorduk ve bu sebepten dolayı ben İsrail'i zorlayarak erken tedbir aldık. İran olan bitenle hiçbir alakası olmayan ülkeleri vurdu. Bir anda füzelere maruz kaldılar, bu da ne tür bir şeytanlıkla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sivil yerleri, otelleri ve apartmanları vuruyorlar.

İran'ın artık donanmaları kalmadı, hiçbir hava kuvvetleri kalmadı, hiçbir hava tespit sistemleri kalmadı, radarları devre dışı bırakıldı. Çok daha fazla canları yanacak. Bugün yeni liderliğe bir darbe daha vuruldu. Çok sert darbe alıyorlar. Birçoğu ortaya çıkıp dokunulmazlık istiyorlar. Muhtemelen bir noktada silahlarını bırakacaklar.

(Pehlevi olabilir mi?) İçeriden birinin olması daha uygun olur. O çok nazik biri ancak bana öyle geliyor ki orada olan ve şu anda popüler olan biri olması gerekir. İran’da Lider olması için aklımda olan insanların çoğu öldü. Başka bir grup vardı. Onlar da ölmüş olabilir.

Sanırım yaşanabilecek en kötü senaryo, biz İran’da liderliği değiştirdikten sonra yerine geçen kişinin önceki kişi kadar kötü olması. Bu da olabilir.

Sınırsız sayıda orta ve üst kademe mühimmata sahibiz. Gerçekten sınırsız bir kaynağımız var.