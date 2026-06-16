Trump'tan İran'a tehdit, Netanyahu'ya fırça

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ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile yapılan tarihi anlaşmanın ulusal güvenlik açısından büyük bir zafer olduğunu söyledi. Trump, İran'ın resmen nükleer silah edinmemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trump ayrıca ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödeme yapacağı yönündeki haberleri de sert bir dille reddetti. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, bu haberleri "tamamen yalan" olarak nitelendirdi ve "aptal Demokratlar" tarafından yayıldığını söyledi.

Trump, "İran nükleer silah edinmeye kalkarsa ortalık cehenneme döner” dedi.

Fransa'daki G-7 Zirvesi'nde Katar Emiri Temim bin Hamed Âl-i Sani ile bir araya gelen Başkan Donald Trump çarpıcı açıklamalar yaptı.

Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürecin olumlu ilerlediğini belirterek anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini açıkladı. ABD Başkanı, anlaşmanın her iki taraf açısından da adil ve iyi bir anlaşma olduğunu ifade ederek sürecin başarıyla sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

Trump, İran'da şu anda daha rasyonel isimlerle muhatap olduklarını belirterek İranlı liderlerin ülkelerine yardımcı olmak istediklerini düşündüğünü söyledi.

İran meselesinin büyük ölçüde geride kaldığını ifade eden Trump, ülkenin elindeki nükleer materyaller konusunda da adım atılacağını kaydetti.

Trump, İran ile yapılan anlaşmanın İsrail'in Lübnan'a yönelik olası askeri operasyonlarından etkilenmeyeceğini savundu. Lübnan'daki çatışmaları "küçük çaplı bir savaş" olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmasının bu tür gelişmelere rağmen ayakta kalabileceğini söyledi.

"Beyrut saldırısını beğenmedim"

İsrail'in Hizbullah ile uzun yıllardır mücadele ettiğini belirten Trump, bu sürecin artık farklı yöntemlerle ele alınması gerektiğini dile getirdi. ABD Başkanı, İsrail'e Hizbullah konusunda Suriye'nin daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini önerdiğini açıkladı.

Trump, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısından memnun olmadığını da ifade etti. Buna rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı herhangi bir hayal kırıklığı yaşamadığını belirten Trump, Netanyahu ile ilişkilerinin sürdüğünü söyledi.

"Ben olmasaydım İsrail olmazdı"

İsrail'in güvenliğine verdiği desteği vurgulayan Trump, "Ben olmasaydım İsrail olmazdı" ifadelerini kullandı. Ancak buna rağmen Netanyahu'nun özellikle Lübnan konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini belirten Trump, bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasının önlenmesinin önem taşıdığını söyledi.