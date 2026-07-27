Trump'tan mühimmat resti: 'İhtiyacımızdan çok daha fazlası var'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıların, ordunun önleyici füze stokunun azalabileceği yönündeki uyarılar nedeniyle ertelendiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Trump, ABD'nin mühimmat kapasitesinin yeterli olduğunu savundu. Stok sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı.

NYT, saldırının ertelendiğini öne sürdü

The New York Times (NYT), hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalabileceğine ilişkin uyarıların Trump'ın kararında etkili olduğunu iddia etti.

Haberde, Trump'ın bu uyarıların ardından İran'a düzenlenmesi planlanan geniş çaplı saldırıları ertelediği öne sürüldü. Mühimmat stoklarına yönelik endişenin ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine tarafından dile getirildiği iddia edildi.